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Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию в Сирии с оппозицией республики

Алексей Курильченко
20:19 22.11.2021
Сирийскую оппозицию на встрече представлял руководитель «Московской платформы» Кадри Джамиль.
Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию в Сирии с оппозицией республики
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамилем. Стороны обсудили обстановку, сложившуюся на данный момент в Сирии.

«В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на обстановку в Сирии. При этом особое внимание было уделено проблематике дальнейшего продвижения политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН», - говорится в сообщении МИД РФ.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом вопрос, касающийся сирийского урегулирования. Гутерреш выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации.

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