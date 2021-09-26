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Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране

Виктория Ивашечкина
03:10 26.09.2021
Генеральный секретарь выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации.
Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
© Фото: Wang Jiangang globallookpress
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом вопрос, касающийся сирийского урегулирования.

«Генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Сирийской арабской республики Фейсалом Микдадом», - говорится в сообщении пресс-службы ООН, передает РИА Новости.

Гутерреш выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Глава МИД РФ выразил поддержку призыву Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о смягчении из-за пандемии коронавируса односторонних санкций против Сирии, введенных в обход СБ ООН.

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