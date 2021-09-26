В стране и мире Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране Виктория Ивашечкина Генеральный секретарь выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации. © Фото: Wang Jiangang globallookpress Читайте нас на: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом вопрос, касающийся сирийского урегулирования. «Генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Сирийской арабской республики Фейсалом Микдадом», - говорится в сообщении пресс-службы ООН, передает РИА Новости. Гутерреш выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Глава МИД РФ выразил поддержку призыву Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о смягчении из-за пандемии коронавируса односторонних санкций против Сирии, введенных в обход СБ ООН. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика