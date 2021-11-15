Лавров обсудил с главой МИД Сербии вопрос урегулирования в Косово

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим сербским коллегой Николой Селаковичем ситуацию на Балканах и косовское урегулирование. Также дипломаты в ходе переговоров обсудили планы дальнейших контактов Москвы и Белграда на высшем уровне.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах, положению дел в косовском урегулировании и актуальным международным вопросам», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, министры в ходе разговора рассмотрели ключевые аспекты двустороннего взаимодействия.

«Обсуждены планы дальнейших российских контактов на высшем и высоком уровнях», - также говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов обсуждать с российским главой цены на голубое топливо и объемы поставок газа в Сербию. Кроме того, Вучич заявил, что надеется на понимание по газовому вопросу со стороны российского лидера.