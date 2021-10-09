Борьба за клиента: в Саратове водитель автобуса избил водителя троллейбуса

Водитель троллейбуса в Саратове попал в больницу после избиения водителем автобуса из-за конкуренции за пассажиров. Руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) по факту инцидента обратилось в полицию, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что конфликт между водителем автобуса №11 и троллейбуса №5 произошел в районе делового центра «Навигатор».

«Мужчина через открытое окно нанес удар в лицо водителю электротранспорта. Пострадавшему вызвали скорую помощь и отвезли в 6-ю городскую больницу. Также на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, маршрут автобус №11 на 80% дублирует схему движения троллейбуса №5. По этой причине работники частных предприятий транспорта считают городской электрический транспорт конкурентами. В распоряжении администрации города также имеется сообщение из группы в одном из мессенджеров, где представитель сообщества призывает водителей автобусов вступать в конфликты с водителям городского транспорта.

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