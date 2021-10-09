Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борьба за клиента: в Саратове водитель автобуса избил водителя троллейбуса

Анна Касаткина
02:40 09.10.2021
Частные перевозчики считают городской электрический транспорт конкурентами, пояснили в саратовской администрации.
Борьба за клиента: в Саратове водитель автобуса избил водителя троллейбуса
© Фото: Алексей Сухоруков РИА Новости
Читайте нас на:

Водитель троллейбуса в Саратове попал в больницу после избиения водителем автобуса из-за конкуренции за пассажиров. Руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) по факту инцидента обратилось в полицию, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что конфликт между водителем автобуса №11 и троллейбуса №5 произошел в районе делового центра «Навигатор».

«Мужчина через открытое окно нанес удар в лицо водителю электротранспорта. Пострадавшему вызвали скорую помощь и отвезли в 6-ю городскую больницу. Также на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, маршрут автобус №11 на 80% дублирует схему движения троллейбуса №5. По этой причине работники частных предприятий транспорта считают городской электрический транспорт конкурентами. В распоряжении администрации города также имеется сообщение из группы в одном из мессенджеров, где представитель сообщества призывает водителей автобусов вступать в конфликты с водителям городского транспорта.

Ранее в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошла драка. Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими. Сейчас они находятся под арестом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:08 В стране и мире
Лавров заявил об обновлении Концепции внешней политики России
22:05 В стране и мире
Видео
Не слишком дипломатично: в МВД раскрыли детали кражи рюкзака сотрудниками посольства США в Москве
21:40 В стране и мире
Видео
Участникам избиения в метро Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство
17:49 В стране и мире
СБУ предъявила Медведчуку новые обвинения
21:23 В стране и мире
Видео
Военный эксперт назвал возможную причину инцидента с подлодкой ВМС США
Популярное
Мясников развеял популярный миф о пользе супов
СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом
Названы опасные для детей комнатные растения
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.