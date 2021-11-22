Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 8 июля

Согласно данным Московской биржи, доллар ускорил рост на 2,14% к закрытию предыдущей сессии и стал стоить дороже 75 рублей.

В ходе валютных торгов на Московской бирже на 19:07 по московскому времени доллар торговался на уровне 75,075 руб. Евро, в свою очередь, в это время рос до 84,43 рубля, на 1,7%. В последний раз курс доллара превышал 75 рублей 8 июля.

Ранее, в октябре, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года. Цена европейской валюты на «Московской бирже» вечером немного опустилась и составила 80,98 рублей за один евро.