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Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 8 июля

Елизавета Потейчук
19:11 22.11.2021
Цена доллара в России достигла 75,075 рублей.
Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 8 июля
© Фото: pexels.com
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Согласно данным Московской биржи, доллар ускорил рост на 2,14% к закрытию предыдущей сессии и стал стоить дороже 75 рублей.

В ходе валютных торгов на Московской бирже на 19:07 по московскому времени доллар торговался на уровне 75,075 руб. Евро, в свою очередь, в это время рос до 84,43 рубля, на 1,7%. В последний раз курс доллара превышал 75 рублей 8 июля.

Ранее, в октябре, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года. Цена европейской валюты на «Московской бирже» вечером немного опустилась и составила 80,98 рублей за один евро.

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