Политика двойных стандартов: как в ЕС реагируют на политику Минска в вопросе мигрантов на польско-белорусской границе

В Восточной Европе сейчас просматриваются два центра обострения. Первый в Черном море и второй на границах Белоруссии, Польши и Литвы. Обе ситуации абсолютно искусственные, но от этого не менее острые.

Кризис с мигрантами из гуманитарного на этой неделе перерос в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, усилить давление на Лукашенко, ну а белорусский президент обещает ответить «предельно жестко».

Впрочем, Брюссель и Варшава хоть и грозят Минску кулаками, но на этой неделе все же были вынуждены вступить в диалог. Так, премьер Моравецкий заявил, что Польша готова профинансировать отправку беженцев домой.

Дважды за неделю была вынуждена поговорить с Лукашенко по телефону и Ангела Меркель. Невиданная щедрость для лидера Европы снизойти до разговора с последним диктатором.

Кто упорно стоит на своем, так это Штаты. Госсекретарь Энтони Блинкен на неделе заявил, что ситуация с мигрантами - это попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Во всем, традиционно, виновата Москва.

Польские военные на этой неделе, стремясь отогнать беженцев от границы, начали закидывать их светошумовыми и газовыми гранатами, содержащими легкие отравляющие вещества, а также бить по людям из брансбойтов водой с экстрактом перца и химикатами против насекомых. А бойцы украинской Нацгвардии, переброшенные к границе с Белоруссией, вообще пообещали не церемониться и сразу открывать огонь на поражение.

Во вторник ситуация на белорусско-польской границе достигла апогея. Доведенные до отчаяния мигранты до последнего ждали, что Польша откроет им гуманитарный коридор. Но вместо этого - глухой забор, колючая проволока, щиты польской армии. И беженцы пошли на прорыв: ломали забор, голыми руками разрывали колючую проволоку, в польских силовиков полетели палки и камни.

Вооруженные до зубов польские пограничники и военные ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Разрывы с интервалом в несколько секунд сливаются в одну сплошную канонаду.

Слышны выстрелы. Польский МИД потом сообщит, что стреляли холостыми и поверх голов, только чтобы отогнать мигрантов от границы. В какой-то момент звучит команда запускать водометы. Струи воды обрушиваются на каждого, кто пытается подойти к колючей проволоке.

Теперь КПП на белорусско-польской границе - это место преступления. Здесь работают следователи, госпогранконтроль инициирует расследование по факту применения польскими силовиками спецсредств и боеприпасов против безоружных мигрантов.

Исследовав образцы почвы и травы, собранные в районе пункта пропуска «Брузги», следователи выяснили, чем поляки травили мигрантов и журналистов. В воде обнаружили вещество дельтаметрин - его применяют для борьбы с насекомым.

«Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вы же как фашисты поступили»,- заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

После того, как поляки полили мигрантов водой с ядохимикатам, большинство беженцев поняли, что еще одну ночь на холоде просто не переживут и согласились на уговоры белорусских властей пойти в теплое помещение.

Белорусские военные три раза в день кормят их горячей едой. Да, условия в кризисном центре не назовешь комфортными, мигрантов слишком много, но настрадавшиеся люди рады и этому. Главное, что они сыты и в тепле.

К мигрантам приехала матушка Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. И, хотя большинство беженцев мусульмане, они просят матушку благословить их по христианскому обычаю.

Страшные кадры, как польские силовики поливают на морозе беженцев отравленной ледяной водой из водометов, а дети рыдают от того, что им в глаза попало ядовитое вещество, вызывающее ожоги глаз, видел весь мир. Казалось бы, ООН должна вовсю бить в колокола, осуждая преступление против человечности. Но нет. Что это, если не вопиющий цинизм и двуличие?!

О политике двойных стандартов со стороны западных партнеров говорил и Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии МИД он напомнил, что в 2014 году во время кризиса на Украине польское руководство заявляло о невозможности применения таких средств к гражданскому населению.



Пути выхода из миграционного кризиса, кажется, пытается искать только Белоруссия. Что проблему не решить без диалога с Минском понимает и пока еще исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

На этой неделе она все-таки перешагнула через себя и впервые после выборов в Белоруссии позвонила Александру Лукашенко, которого на Западе называют «нелегитимным президентом» и последним диктатором Европы. За неделю Меркель и Лукашенко говорили дважды и сумели достичь неких договоренностей. Но официальная Варшава наотрез отказывается искать выход из кризиса с беженцами.

Не отстает и польский премьер-министр Моравецкий. Он предлагает разве что профинансировать перелет мигрантов на Родину и уже открыто называет виновником миграционного кризиса не только Лукашенко, но и уходящую с поста канцлера Германии Ангелу Меркель. В Варшаве не устают повторять, что это они защищают Европу от «полчищ мигрантов». Из-за океана Варшаву одобрительно похлопывают по плечу. На неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен фактически пообещал всестороннюю поддержку «перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов» Минском.

Но вот кажется, что ЕС поставил точку. Места для жителей с Ближнего Востока в старом свете нет. Об это заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Границы Европейского союза не открыты неограниченно. Въезд в ЕС возможен только через законное пересечение границы при соблюдении требований Европейского союза. Будь то виза или процедуры предоставления убежища. Любая информация, утверждающая иное, неверна, и это чистая дезинформация. Дорога в ЕС не проходит через Беларусь», - отметил Боррель.

К концу недели оба стихийных лагеря на границе почти опустели: мигранты переместились в кризисный центр, оборудованный для них белорусскими властями.

Власти Белоруссии заявляют, силой никого депортировать не будут - это принципиальная позиция. На самом же КПП «Брузги» сейчас находятся куски тротуарной плитки, сломанные заборы. Во время попытки штурма в сторону Польши летело все, что можно сломать и бросить, не осталось даже ни одного шлагбаума. Но перед пустынным погранпереходом все еще стоят вооруженные до зубов польские силовики.