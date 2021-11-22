Врачи распечатали на 3D-принтере лапу для селезня, чтобы он вновь смог ходить

Американские врачи распечатали на 3D-принтере новую лапу для селезня, чтобы птица вновь смогла нормально передвигаться. Селезень Уоддл родился без одной лапки, из-за чего был ограничен в действиях.

Хозяин, приручивший Уоддла, обратился к американским врачам, которые смогли вернуть селезню возможность жить полноценно. Благодаря применению принтера специалисты изготовили для утки ярко-оранжевый протез, который позволяет птице комфортно передвигаться.

Безусловно, Уоддлу понадобилось время, чтобы привыкнуть к новой лапе. Видео с успешным применением протеза публикует Bionic Pets в своем Instagram-аккаунте. На данный момент селезень радуется полноценной жизни, проводя время со своими сородичами.

Ранее ученые из России и Европы создали технологию производства костных имплантов с лекарственным покрытием. Материалы распечатывают на 3D-принтере.