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В СВР сравнили ситуацию на Украине с событиями в Грузии 2008 года

Алексей Курильченко
16:19 22.11.2021
В США распространяют лживые сообщения о «полчищах российских танков» на границе с Украиной, считают в российском ведомстве.
В СВР сравнили ситуацию на Украине с событиями в Грузии 2008 года
© Фото: pressjfo.news, Facebook
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Служба внешней разведки РФ сообщила о том, что Госдеп США распространяет информацию о том, что Россия якобы «готовит агрессию» по отношению к Украине. Американские чиновники утверждают, что на границе с Украиной концентрируются российские силы.

«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России», - сообщает пресс-служба СВР.

В ведомстве считают, что такая линия поведения США вписывается в антироссийский курс страны. Утверждения американцев сравниваются с деятельность нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса. При этом происходящие события сравниваются с конфликтом в Южной Осетии 2008 года.

«Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда М. Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воинственная риторика Киева указывает на его желание усилить конфликт в регионе и перевести его в горячую фазу. Об этом он сказал, комментирую возможное применение силами ВСУ на Донбассе американских противотанковых комплексов Javelin.

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