В Совбезе РФ констатировали возросшие риски провокаций в Черном и Азовском морях

На крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях возросли риски провокаций со стороны официального Киева. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин. Ситуация в регионе стала предметом обсуждения на оперативном совещании Совбеза.

«Обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников. В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе», - рассказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

Кроме того, сохраняются риски проникновения на территорию России представителей террористических и экстремистских группировок.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны. Путин отметил, что Североатлантический альянс проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой и приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.