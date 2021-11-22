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ДНК против: биолог НИЦ Гамалеи объяснил причины появления мутаций коронавируса на клеточном уровне

Егор Левин
13:31 22.11.2021
Федор Лисицын отметил, что спровоцировать мутацию возможно искусственно, но на данный момент, по его словам, биологи не умеют делать это целенаправленно и не могут спрогнозировать последствия этого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NIAID-RML, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Мутация коронавируса и ускорение этого процесса происходят на клеточном уровне из-за ошибок при копировании вирусной РНК (рибонуклеиновой кислоты) в клетках человеческой ДНК (дизоксирибонуклеиновой кислоты). Создание вирусных клеток в целом всегда становится для человека тяжелым процессом из-за его клеточной организации, и фактически оно является своеобразной обратной эволюцией. Об этом в беседе с ведущими программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

«Происходит два процесса копирования, с переводом, с заменой. Тут масса ошибок. Существуют также химические вещества, которые сознательно ускоряют процесс мутации, делая его запредельно быстрым, а мутации - слишком сильными. На основе таких веществ делают противовирусные препараты. Если сильно ускорить процесс мутации, вирусная частица либо не соберется, либо будет нежизнеспособной. Инфекция будет подавлена», - описал он происходящие процессы.

При этом, по утверждению Лисицына, спровоцировать мутацию вполне можно и искусственно. На данный момент, как он отметил, биологи не умеют делать это абсолютно целенаправленно и поэтому не могут заранее знать, к чему искусственная мутация может в итоге привести.

«Мы знаем все болезнетворные вирусы. Даже оспа рано или поздно давала форму безопасную или менее опасную. Пока опасная и безопасная формы могли сосуществовать без вакцин», - отметил биолог.

Ранее ученые выявили категорию невосприимчивых к коронавирусу людей. Ученые из Великобритании установили, что люди с уникальными свойствами иммунитета - это врачи и медицинские сестры, работающие в ковидных госпиталях и «красных зонах».

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