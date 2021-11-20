Ученые выявили категорию невосприимчивых к коронавирусу людей

Ученые из Великобритании выявили категорию людей с уникальными свойствами иммунитета против коронавирусной инфекции. Это врачи и медицинские сестры, работающие в ковидных госпиталях и «красных зонах».

Выяснилось, что в их крови аномально высокий уровень Т-клеток иммунной системы. Они способны распознавать опасные инфекции при их попадании в организм, пишет журнал Nature.

До этого ученые обследовали более 750 медиков, постоянно контактирующих с больными коронавирусом. По одной из версий, специфические клетки крови могли достаться им после заражения COVID-19, вызывающим простуду, но научных доказательств этому нет.