«Дуэль между осенью и зимой продолжается»: синоптик о погоде на ближайшее время

В ближайшие два дня в Москве ожидается солнечная и морозная погода. Дневная температура будет слабо отрицательной. Об этом рассказал «Звезде» синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

«Дуэль между осенью и зимой продолжается. Она идет весь ноябрь и в конце кажется, что будет продолжаться. Потому что в ближайшие два дня у нас солнце и морозец до пяти-семи градусов. В пригородах до девяти градусов. Дневная температура тоже слабо отрицательная. Уже в среду вечером будут первые признаки повышения температуры. Она спокойно повысится до нуля и положительных значений. Наиболее сильные осадки ожидаются ближе к выходным. В ближайшие два дня на дороге нужно вести себя осмотрительнее, так как местами гололедица может проявляться», - сказал Шувалов.

Как отметил синоптик, атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.

«Оно будет в пределах от 739-740 миллиметров ртутного столба до 746-747. То есть в очень небольшом пределе. Это близко к нормальному давлению. Тихая, спокойная неделя. Никаких катаклизмов. Ждем декабрь», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в России в конце осени можно ожидать выпадение ледяного ожидания. Признаком его приближения обычно служит потепление. Во время ледяного дождя падающие капли воды моментально замерзают на холодных поверхностях, покрывая их ледяной коркой, объяснил климатолог.