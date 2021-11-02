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«Крокодилы» и «Терминаторы»: вертолеты ВВО уничтожили колонну танков противника в Забайкалье

Майя Мусиенко
03:00 02.11.2021
Всего в учениях было задействовано порядка 20 боевых вертолетов.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Летчики авиационной части армии ВВС и ВВС Восточного военного округа (ВВО) в составе экипажей ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевых Ми-8 АМТШ «Терминатор» выполнили учебно-боевые задачи в ходе учебно-тренировочных полетов в Забайкальском крае.

Экипажи «Крокодилов» на полигоне «Мухор-Кандуй» совершенствовали боевую выучку по поражению наземных групповых и одиночных целей условного противника. Летчикам было необходимо уничтожить колонну танков, совершающую марш.

Уточнив координаты целей, летчики приступали к поражению объектов штатным и навесным вооружением, в том числе 30-мм пушками ГШ-2-30, неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами учебного назначения. Выполнение огневых задач с оборудованной вышки контролировали офицеры группы управления полетами.

Экипажи Ми-8 АМТШ, в свою очередь, парами совершенствовали технику пилотирования вертолетов с взлетом с аэродрома «Черемушки» и прохождением участков маршрута в окрестностях Читы на различных высотах. Также во время полетов военнослужащие выполнили попутную воздушную разведку местности и отточили слаженность действий экипажей при возникновении условных аварийных ситуаций.

В общей сложности в учебно-тренировочных полетах приняли участие порядка 150 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава авиачасти армии ВВС и ПВО военного округа. В учениях было задействовано около 20 боевых вертолетов.

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