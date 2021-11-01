Небесный исполин: как прошла церемония заступления на дежурство Ми-26 «Виталий Павлов» в Южноуральске

В Южноуральске на боевое дежурство заступил «Виталий Павлов». Имя героя Советского союза по решению министра обороны России присвоено гигантскому вертолету-транспортнику Ми-26. Во время торжественной церемонии на аэродроме отдельной бригады армейской авиации, он символично зарулил на площадку, встав рядом с машиной «Синяя птица», стоящей на вооружении эскадрильи сил поиска и спасения. Именно Ми-26 будет открывать воздушные парады в Центральном военном округе.

Грузоподъемность самого большого в мире вертолета - 20 тонн, длина составляет 40 метров. В грузовой кабине достаточно места для любой техники, например, армейского грузовика. При этом, по словам пилотов, машина надежна и легка в управлении.

Виталий Павлов - знаковая фигура для военных летчиков. Он лично участвовал в ряде опаснейших операций в Афганистане. На счету героя 307 боевых вылетов, в ходе которых он делал практически невозможное. Во время операции в Панджшерском ущелье на внешней подвеске вертолета Ми-26 Павлов сумел эвакуировать подбитый Ми-8.