В Минтрансе предложили сделать все дороги платными для некоторых автомобилей

В России предложили ввести покилометровую оплату проезда по всем российским автодорогам для транспорта, который работает на альтернативных видах топлива. С таким предложением выступил Минтранс РФ.

В ведомстве считают, что владельцы экологичных авто, которые не платят за пользование дорожной инфраструктурой, воздействуют на нее негативно. Также Минтранс выступил за введение акциза на некоторые виды топлива — газомоторное, электроэнергию, водород, пишут «Известия».



Ранее стало известно, что для обучения в автошколах РФ на категорию «B» разработали новую программу. Проект новой образовательной программы для автошкол будет направлен в Минпросвещения РФ 1 декабря.