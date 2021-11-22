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Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн без дублирования на бумаге

Кира Карон
11:57 22.11.2021
Отмечается, что кандидат на должность сможет дистанционно пройти собеседование с работодателем.
Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн без дублирования на бумаге
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений. Отмечается, что теперь кандидат на должность сможет дистанционно пройти собеседование с работодателем.

Помимо собеседования, дистанционно можно заключить трудовой договор. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стало известно, что полного перехода российских вузов на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса не будет. С таким заявлением 19 ноября выступил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на встрече с преподавателями.

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