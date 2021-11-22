Экс-командующий Северным флотом озвучил версию причины гибели АПЛ «Курск»

Бывший командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов озвучил свою версию причины гибели подлодки К-141 «Курск» в августе 2000 года.

Попов заявил, что, по его мнению, за «Курском» могла следить натовская подводная лодка. При этом она, по словам адмирала, не сумела обеспечить безопасность этого слежения и потеряла контакт.

«Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности», - заметил Попов в интервью РИА Новости.

Результатом, со слов Попова, стало стремление подойти поближе, которое, в свою очередь, привело к столкновению обеих подлодок.

Вместе с тем адмирал отметил, что ему известно название подлодки, столкнувшейся с «Курском». Однако «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском"», - заявил Попов.

Трагическая гибель подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года. На борту субмарины находились 118 человек, все они погибли.