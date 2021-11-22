Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта в Казани

В Казани из общественного транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кодов. Отметим, что запрет на перевозку таких жителей действует в Татарстане с понедельника.

«На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», - говорится в сообщении в Telegram-канале компании «Метроэлектротранс».

Запрет распространяется на городской, пригородный, межмуниципальный общественный транспорт, в том числе метро. Также было отмечено, что произошла задержка трамвайных маршрутов из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и при этом не захотел покинуть трамвай.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов только одним приложением - «Госуслуги.Стопкоронавирус». Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фальшивые коды.