«Шах и мат» и контракты на сотни миллионов: что показала РФ на Dubai Airshow 2021

Все взгляды в небо - в безоблачном небе над эмиратом Дубай лучшие летчики авиасалона. Несмотря на то, что в тени около 40 градусов, а на небо больно смотреть даже в солнцезащитных очках, такое не пропускают - это «Русские Витязи» или «русские рыцари», как их называют в ОАЭ.

По мнению местных журналистов, самый зрелищный момент авиашоу - идеальный зеркальный пролет «Русских Витязей». И самое важное - на первой полосе главная новость авиасалона - премьера прототипа российского истребителя пятого поколения.

В закрытом павильоне с черным шахматным конем на стенах госкорпорация «Ростех» представляет главную премьеру Dubai Airshow 2021. Лазерные лучи вычерчивают плавные обводы корпуса нового российского легкого тактического самолета пятого поколения. В России его называют Су-75, а для всего остального мира это «шах и мат» или Checkmate.

В Checkmate сохранили традиционную удачную форму корпуса, добавили новейшие композитные материалы, оснастили ультрасовременным бортовым оборудованием. Это настоящий искусственный интеллект, который может стать полноценным вторым пилотом. Или вообще единственным – сейчас разрабатывается беспилотная версия Checkmate, но пока в кабине все же есть место для человека.

Максимальная скорость российского истребителя 2200 километров в час, дальность полета без подвесных баков - почти 3000 тысячи километров. На заводе в Комсомольске-на-Амуре строят еще три самолета Checkmate для полноценных летных испытаний.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, отечественный истребитель превышает тактико-технические данные по отношению к конкурентам, а стоимость дешевле F-35 - главный конкурент Су-75 - истребитель пятого поколения американского производства. Министр отметил, что несмотря на разницу в цене, конкурент не идет ни в какое сравнение с Checkmate.

«Он (Checkmate - прим. ред.) по многим параметрам превышает свои тактико-технические данные по отношению к конкурентам, в силу того, что это новый самолет и он только создается. А самолеты F-35, например, уже давно производятся и летают, и модернизируются», - пояснил Мантуров.

Что еще важно - самолет существенно дешевле, добавил министр. Су-75 обойдется заказчику в 30 миллионов долларов, а F-35 в 82 миллиона долларов.

Американский истребитель выставлен в нескольких сотнях метров от павильона, где стоит Checkmate. К нему выстроилась огромная очередь, но его нельзя посмотреть в воздухе - в программе полетов лучший истребитель США не заявлен. НАТО также привезло в Дубай несколько вертолетов и самолетов. Вот например, французский «Мираж» 2000 - самолет, конечно, хороший, но на сегодня уже устаревший. Были и американские истребители F-16 - это летательные аппараты четвертого поколения, но тоже исчерпали свой ресурс.

Из действительно нового и интересного был представлен еще один французский истребитель пятого поколения - «Рафаль». Переводится как «порыв ветра», проносится также быстро. Но на него покупателей немного - стоимость такой машины около 100 миллионов долларов.

В небо выходят российские самолеты и вертолеты. Над публикой Ка-52 «Аллигатор» разворачивается вокруг своей оси. Если бы был реальный бой, то по радиусу разворота землю «утюжили» бы неуправляемые ракеты и снаряды из автоматической пушки. Все фигуры высшего пилотажа и пришли из настоящих воздушных сражений.

Также на взлетной полосе готовится Ми-28 «Ночной охотник». Вертолет осматривает делегация из Мавритании. Старший офицер долго отказывается разговаривать, объясняя это тем, что он персона секретная. Но на просьбу поделиться впечатлениями ответил прямо: «Отлично!».

«Очень хороший! Отлично выполнен: широкая возможность вооружения, высокая дальность, большая стойкость и хорошо себя показал!», - отметил представитель ВС Мавритании.

На авиасалоне показали и новинки гражданской авиации. В небе еще одна мировая премьера «Ростеха» - новый среднемагистральный пассажирский лайнер - МС-21-310. Легкий - значительная часть машины сделана из композитных материалов, мощный - на нем установлены современные российские двигатели ПД-14. Широкофюзеляжный - это значит, что пространство между креслами больше, а значит пассажирам будет удобнее. И еще один важный факт - МС-21-310 в первый раз поднимается в воздух за рубежом.

Исторически на Ближнем востоке больше всего внимания уделяют роскошным самолетам VIP-класса. И Россия показывает новый пассажирский борт на базе Sukhoi Superjet - Aurus бизнес-джет - новое прочтение VIP-авиации. Дальность полета более семи тысяч километров без посадки. Самолет прилетел в Дубай из Подмосковья, и без дозаправки может вернуться назад.

Обычно на таких салонах не покупают технику. Здесь просто смотрят, изучают, потом анализируют и долго готовятся к покупке. Но уровень технологий, которые демонстрирует Россия, кажется чем-то запредельным, и прямо во время авиасалона были подписаны первые контракты общей суммой около полутора миллиардов долларов. При этом нужно понять еще один факт - самые современные и продвинутые образцы техники за рубеж не продают. Ими оснащают только российские ВС, которые сейчас с полным правом носят звание одних из самых высокотехнологичных в мире.