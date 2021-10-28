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«Управляя "Аллигатором"»: как проходят занятия летчиков армейской авиации

Алексей Алексеев
Кира Карон
08:01 28.10.2021
С подвески вертолета Ка-52 могут срываться ракеты, один такой залп поражает площадь в несколько сотен метров. И это лишь малая часть того, чем вооружен «Аллигатор».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В СССР 28 октября в 1948 году было создано специальное подразделение – вертолетная эскадрилья, базой для которой послужило воинское подразделение в Серпухове. Она и положила начало армейской авиации как отдельному роду войск. Сейчас это самые современные машины с известными на весь мир названиями «Аллигатор», «Крокодил» и «Ночной охотник».

С подвески вертолета Ка-52  могут срываться ракеты, один такой залп поражает площадь в несколько сотен метров. И это лишь малая часть того, чем вооружен «Аллигатор». Есть у него и авиапушка и даже средства борьбы с танками. Не меньшей огневой мощью могут похвастаться МИ-24, который прозвали в войсках «крокодилами».

Вертолет МИ-28 - «ночной охотник», получил задание перехватить воздушную цель, которая не отвечала на запрос.

«Был выполнен полет с применением боевых маневров для принуждения нарушителя к посадке. Нарушитель отказался выполнять данное требование и было продемонстрировано вооружение комплекса, чтобы дать понять противнику, что в случае невыполнения по нему будет применено вооружение», - рассказал штурман-оператор Антон Баранов.

Все практические занятия летчиков армейской авиации в центре боевого применения и переучивания летного состава (проходят - прим.Ред.) в Торжке. Но перед тем, как подняться в воздух вертолетчики часами занимаются на специальных тренажерах, где инструкторы не дают расслабиться ни на минуту.

Тренажер полностью повторяет кабину вертолета, а специальный экран создает такую реалистичную картинку, что при резких маневрах вестибулярный аппарат верит в цифровую иллюзию.

Ударные Ка-52, Ми-28 и МИ-24, Ми-26 и конечно, «рабочая лошадка» армейской авиации Ми-8 в разных модификациях - это те машины, без которых не планируется ни одна мелкая и крупная войсковая операция.

«Вертолет придет, как мы говорим, на "мягких лапах" заберет что нужно или доставит то, что необходимо. Или придет в назначенную точку в любое время дня и ночи, выполнит задачу, которую ему поставили и уйдет», - сказал заместитель начальника 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава МО РФ Геннадий Голяков.

Вертолеты  первыми приходят на помощь, если подразделение попало в переплет, а от мастерства летчика часто зависит жизнь раненого бойца, которого нужно эвакуировать с поля боя. Шум лопастей рассекающих воздух для тысяч солдат навсегда остался звуком надежды.

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