В Астрахани, предположительно, задержали сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

В Астрахани задержали мужчину, который, предположительно, является сбежавшим из психиатрической больницы членом банды Басаева Магомедом Алихановым. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает ТАСС.

«В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Алханова объявили в розыск 26 октября после его побега из психиатрической больницы в Астрахани. Мужчина находился там для проведения медицинской экспертизы. За оказание помощи в розыске преступника УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Алханов осужден по статье 209 УК РФ («Бандитизм»). Он проходил по делу о вооруженном нападении в составе банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в феврале 2000 года, в результате которого погибло 84 российских военнослужащих.