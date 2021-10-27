Сбежавший из больницы в Астрахани член банды Басаева объявлен в федеральный розыск
Алханова задержали летом 2021 года в рамках дела о нападении в 2000 году в составе банды Басаева и Хоттаба на дивизию псковских десантников в Чечне.
© Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
В Астрахани сбежавший из психбольницы осужденный, который являлся членом банды Басаева, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Астраханской области.
«Разыскивается совершивший побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы осужденный по статье 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на личном контроле у руководства УМВД России по Астраханской области.
Как сообщили ранее, сбежавший был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его можно узнать по особым приметам: худощавому телосложению и седой бороде.