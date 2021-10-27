Сбежавший из больницы в Астрахани член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

В Астрахани сбежавший из психбольницы осужденный, который являлся членом банды Басаева, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Астраханской области.

«Разыскивается совершивший побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы осужденный по статье 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на личном контроле у руководства УМВД России по Астраханской области.

Как сообщили ранее, сбежавший был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его можно узнать по особым приметам: худощавому телосложению и седой бороде.