В МЧС рассказали, когда в Москве рассеется туман

Экстренное предупреждение о сильном тумане сохранится в Москве до конца вторника, 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», - сообщили ТАСС в ведомстве.

В связи с туманам спасатели советуют не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дороги, а водителям - снизить скорость и избегать резких маневров.

Москву к вечеру понедельника, 1 ноября, заволокло густым туманом. Из-за этого в столице объявили желтый уровень погодной опасности. По словам экологов, природное явление связано с совпадением загрязнения атмосферы с высокой влажностью и резким перепадом температуры.