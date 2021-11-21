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Врач рассказала, для кого смертельно опасен имбирь

Майя Мусиенко
09:05 21.11.2021
Корень часто используют в сезон обострения ОРВИ и гриппа.
Врач рассказала, для кого смертельно опасен имбирь
© Фото: pexels
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Корень имбиря принято добавлять в рацион в сезон простудных и вирусных заболеваний. Он облегчает симптомы, согревает организм и ускоряет выздоровление. Кроме того, имбирь оказывает бактерицидное действие, а также повышает устойчивость организма к различным инфекциям. Тем не менее, употребление полезного корешка может быть смертельно опасным при некоторых проблемах со здоровьем, рассказала заслуженный врач России, главврач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова.

По словам специалиста, дело в том, что имбирь раздражает слизистую желудка и кишечника, поэтому людям с язвой или гастритом не стоит им злоупотреблять,  также как и тем, кто страдает геморроем и колитом.

«Имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтвержден гепатит и цирроз печени. Для этих пациентов он смертельно опасен», — цитирует врача издание «Вести Подмосковья».

Ранее врач-ангионевролог Евгений Широков в разговоре со «Звездой» рассказал, что витамин D может оказывать опосредованный эффект на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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