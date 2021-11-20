Врач объяснил, как витамин D защищает от инфарктов и инсультов

Витамин D может оказывать опосредованный эффект на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за недостатка этого витамина происходит нарушение накопления кальция в костях и повышение сывороточного кальция, увеличивающего соответствующий риск, рассказал в беседе со «Звездой» врач-ангионевролог Евгений Широков.

Прием витамина D, как известно, улучшает иммунную защиту, когнитивные функции мозга, благодаря его приему также в меньшей степени проявляются депрессии, напомнил специалист. Однако основная функция этого витамина - обмен кальция и, в частности, накопление этого вещества в костной ткани.

«Здесь тоже есть опосредованный эффект, который может проявляться при сердечно-сосудистых заболеваниях. Недостаток витамина D значит нарушение накопления кальция в костях, а значит повышение сывороточного кальция. А вот сывороточный кальций связан с увеличением сердечно-сосудистого риска», - пояснил Широков.

Он добавил, что сывороточный кальций накапливается в атеросклеротически измененных сосудах.

«Если пациент принимает витамин D, то уровень сывороточного кальция уменьшается. Но все это в теории. Как только сравниваются группы, принимающие витамин D и не принимающие, оказывается, что между ними нет нормальной разницы, которая могла бы свидетельствовать о доказанном эффекте», - подчеркнул врач.

Ранее диетолог назвала виды рыбы, которые содержат больше всего витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.