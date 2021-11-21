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В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Майя Мусиенко
08:33 21.11.2021
До сегодняшнего вечера в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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За минувшие сутки в Москве выпало 11 мм осадков – это пятая часть месячной нормы. Обычным показателем для ноября является уровень 58 мм.

Об этом в воскресенье сообщили в московском метеобюро. Информацию опубликовал «Интерфакс».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что на этих выходных неделе жителей европейской части России ждет тотальная непогода. Ветер усилится, небо затянется облаками, и выпадет мокрый снег.

Накануне в Москве и Московской области из-за штормового ветра и снегопада был объявлен желтый уровень погодной опасности.

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