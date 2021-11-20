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Сильный ветер и мокрый снег: в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Иван Линдеманн
04:11 20.11.2021
Предупреждение о порывах ветра в столице действует с 10:00 20 ноября по 04:00 21 ноября, в области - с 09:00 20 ноября по 05:00 21 ноября.
Сильный ветер и мокрый снег: в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
© Фото: Ivan Makeev globallookpress
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На предстоящих выходных, 20 и 21 ноября, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина - сильный ветер и мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение о порывах ветра в столице действует с 10:00 20 ноября по 04:00 21 ноября, в области - с 09:00 20 ноября по 05:00 21 ноября.

До вечера воскресенья в Московском регионе также действует предупреждение о снеге и обледенении.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этих выходных жителей европейской части России ждет тотальная непогода. Ветер усилится, небо затянется облаками, и выпадет мокрый снег.

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