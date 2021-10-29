ВМС США заявили об успехе вторых испытаний двигателя гиперзвуковой ракеты

ВМС США сообщили об успешном проведении второго испытания двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что системы наступательного оружия обеспечат возможность точного нанесения ударов в сложных условиях по целям на суше.

«Программа стратегических систем ВМФ успешно провела второе испытание твердотопливного ракетного двигателя первой ступени 28 октября 2021 года в рамках разработки системы обычного быстрого удара ВМФ», - говорится на сайте ВМС.

Сообщается, что испытания проходили в Промонтори, штат Юта. Также известно, что этот пуск является частью серии испытаний, подтверждающих валидацию недавно разработанной гиперзвуковой ракеты.

Ранее в прессе появилась информация о переносе испытания гиперзвуковой ракеты из-за нештатной ситуации. Агентство Reuters сообщило, испытания замедлились после того, как несущая гиперзвуковое оружие ракета-носитель не смогла взлететь.