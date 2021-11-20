СМИ: разведка США заподозрила Китай в тайном строительстве военного объекта в ОАЭ

Около года назад официальные лица США начали получать данные о «подозрительной активности» Китая на территории порта Халифа в районе столицы ОАЭ Абу-Даби. Американские разведслужбы полагали, что государство тайно строит там военный объект.

К такому выводу им удалось прийти после получения засекреченных снимков со спутника. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена при помощи дипломатов убедила ОАЭ в том, что объект имел военное назначение. После нескольких встреч и визитов американских официальных лиц в Абу-Даби строительство было прекращено.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США надеются на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Он подчеркнул, что говорить об этом пока рано.