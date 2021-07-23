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Директор ЦРУ рассказал, что поседел на службе в Москве

Анна Берестовая
02:52 23.07.2021
Глава ЦРУ признался, что поседел за время работы послом в Москве.
Директор ЦРУ рассказал, что поседел на службе в Москве
© Фото: Виталий Белоусов РИА Новости
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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс рассказал, что работа послом Соединенных Штатов в Москве «прибавила» ему много седых волос.

Бернс признался, что с 2005 по 2008 год, в период службы на территории России, у него появился наибольший объем седины на голове. Об этом 65-летний специалист поведал в интервью радио NPR.

Таким образом глава ЦРУ объяснил, что имеет богатый российский опыт за плечами. Экс-посол был предложен в качестве кандидата на пост главы разведывательной службы американским президентов Джо Байденом. Уильям Бернс занял свой нынешний пост в этом году.

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