Директор ЦРУ рассказал, что поседел на службе в Москве

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс рассказал, что работа послом Соединенных Штатов в Москве «прибавила» ему много седых волос.

Бернс признался, что с 2005 по 2008 год, в период службы на территории России, у него появился наибольший объем седины на голове. Об этом 65-летний специалист поведал в интервью радио NPR.

Таким образом глава ЦРУ объяснил, что имеет богатый российский опыт за плечами. Экс-посол был предложен в качестве кандидата на пост главы разведывательной службы американским президентов Джо Байденом. Уильям Бернс занял свой нынешний пост в этом году.