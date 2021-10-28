Новейший российский истребитель Checkmate вызвал высокий интерес в Латинской Америке. Об этом сообщил гендиректор АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) Александр Михеев в интервью ТАСС.

«Интерес к новому самолету достаточно высокий», - ответил он на вопрос о заявках на Checkmate из стран Латинской Америки.

Михеев добавил, что пока говорить о конкретных заказах на новый истребитель рано. Самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины.

При этом глава «Рособоронэкспорта» отметил, что парках ВВС многих стран, включая южноамериканские, существует потребность в самолетах такого класса.

В реализации нового истребителя Checkmate поможет привлекательная цена - по словам главы Ростеха, она составит 25-30 миллионов долларов.