«Газпром» отказался бронировать допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу

«Газпром» в ходе аукциона не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины в I-III кварталах 2022 года. Об этом со ссылкой на данные платформы RBP сообщает ТАСС.

Отмечается, что Украина предложила «Газпрому» мощности на первые три квартала следующего года в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка».

«По итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными», - пишет ТАСС.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу в I-III кварталах 2022 года. Польская сторона в ходе аукциона предлагала РФ 89 миллионов кубометров в сутки.

«Газпром» в настоящее время осуществляет поставки газа через Украину в рамках контракта, который действует до 2024 года. Оператор газотранспортной системы Украины может предлагать допмощности, которые поставщик может выкупить при необходимости.

Накануне стало известно, что транзит российского газа через территорию Украины с 1 ноября снизился на треть. По словам главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, сейчас он составляет 57 миллионов кубометров в сутки.