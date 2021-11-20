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Врач рассказала, как поддержать организм после COVID-19

Майя Мусиенко
07:59 20.11.2021
По словам медика, после выздоровления необходимо проверить сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Врач рассказала, как поддержать организм после COVID-19
© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress
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Переболевшим коронавирусом следует пройти обследование сразу после выздоровления, поскольку велика вероятность развития постковидного синдрома и других расстройств организма. Такой совет россиянам дала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

По ее словам, перенесшим COVID-19  пациентам стоит проверить переносимость физической нагрузки, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Не помешает обследование легких, а также замер артериального давления, отметила эксперт в интервью агентству «Прайм».

Лабораторные исследования, по мнению врача, могут дать более детальную информацию о состоянии организма. Следует сдать анализы крови и мочи, а также проверить печень, почки, признаки продолжения воспалительного ответа, уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности, подчеркнула Рябкова.

Подобное обследование можно пройти в поликлинике по бесплатной программе углубленной диспансеризации. Специалист напомнила, что эта услуга доступна всем, кто переболел COVID-19.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что наличие антител к коронавирусу не исключает повторного заражения.

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