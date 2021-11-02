Прохор Шаляпин прокомментировал сообщения об уголовном деле против его матери

Прохор Шаляпин уверен, что его мать не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи. Как ранее сообщили СМИ, Елену Колесникову, которая работает в одной из волгоградских больниц, обвиняют в получении взяток от осужденных за выдачу им поддельных справок о прохождении исправительных работ.

«Она не должностное лицо. Ни инструкций, ни договоров с больницей на момент инцидента она не подписывала. Бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через четыре дня после инцидента, что считаю фальсификацией. Мы будем бороться за справедливость и правосудие», - сказал Шаляпин.

По некоторым данным, матери певца вменяется четыре эпизода взяточничества и столько же эпизодов служебного подлога. Как сообщается, женщину задержали весной с поличным. Сначала она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, а позднее отказалась от первоначальных показаний. Следующее заседание по этому делу запланировано на 12 ноября.