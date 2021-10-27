Мать Прохора Шаляпина пытаются привлечь к суду за взятку ее однофамилицы

Маму певца Прохора Шаляпина хотят осудить за взятку и служебный подлог. Как сообщили журналисты Telegram-канала Baza, Елена Колесникова, работающая в Волгограде в клинической больнице №12 обычной медсестрой, якобы помогала отлынивать от работы арестантам, которых туда направляют из тюрем на исправительные работы.

Женщина, сыном которой является светский бонвиван Шаляпин, якобы за деньги, которые ей переводили на карточку арестанты (от 10 до 16 рублей), сама освобождала их от работы, а табели учета рабочего времени между тем исправно за них заполняла.

Следователи за период с 2019 по 2021 год, как указывает Telegram-канал, якобы выявили четыре подобных эпизода в работе Колесниковой. И теперь ее уголовное будут рассматривать в суде.

На просьбу «Звезды» прокомментировать данное сообщение PR-директор Прохора Шаляпина Евгения Кириченко отреагировала без удивления, заявив, что семье певца и его матери данная история хорошо известна.

«На самом деле это тянется уже давно. Там в суде когда-то перепутали паспортные данные другой женщины с мамой Прохора, которая является ее полной тезкой. И дело заведено просто на другую личность. Эта сторонняя дама набрала кучу кредитов и хотела, чтобы их выплачивала мама Прохора. Сам Прохор уже несколько раз писал об этом посты и вместе с мамой уже несколько раз сам подавал на эту тетку в суд», - сообщила Евгения Кириченко.

Настоящая мама певца Шаляпина Елена Колесникова также попросила «Звезду» оставить ее в покое, потому что не понимает, о чем идет разговор, и не имеет к этой истории никакого отношения.