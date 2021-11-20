Диетолог и психолог назвали способы подготовки организма к зиме

До конца осени остались считанные дни и впереди всех нас ждет зимний период - время, к которому нужно быть готовым как физически, так и морально. О том, как лучше подготовить свой организм к холодам, рассказали диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол и семейный психолог Наталья Панфилов.

Так, диетолог считает, что еда зимой должна быть калорийной, чтобы человек сохранял энергию и мог согреться.

«Самое главное, чтобы питание было разнообразным. Оно и летом должно быть разнообразным. И не исключаются салаты из овощей и фрукты, свежевыжатые соки. Это всегда хорошо, потому что витаминизация нужна, особенно в условиях пандемии. Необходимо, чтобы витамины поступали и наш организм боролся с инфекциями», - объяснила Хорол в беседе с RT.

Психолог, в свою очередь, сообщила, что готовиться к затяжным осенним и зимним вечерам необходимо заранее.

«Может, оставлять какие-то дела, которые можно делать дома. Разобрать гардероб, антресоли. Что-то сделать, что требует сосредоточенности на этом деле. Совершенно не обязательно для этого смотреть в окно и лишний раз напоминать себе, что вот такая погода», - посоветовала специалист.

Панфилова, при этом, уточнила, что заставлять себя что-то делать «из-под палки» - совершенно не нужно. По ее словам, важно «самому с собой договориться и не клеить ярлыки этим делам, что "они противные, но я себя заставлю"».

«Обычно тяжелое, неприятное время бывает до 25-26 декабря. Потом, поскольку день начинает прибавляться и наша физиология на это реагирует, нам становиться оптимистичнее, легче. И преддверие Нового года, волшебного праздника, тоже помогает отодвинуть эту скуку и ограничения», - поделилась знаниями психолог.

Ранее врач-терапевт, психолог Марина Астафьева в разговоре со «Звездой» рассказала, как вести себя в период перепадов температур и атмосферного давления. По ее словам, людям с хроническими заболеваниями в межсезонье следует внимательнее отнестись к своему организму, а здоровым нужно одеваться по погоде и поддерживать позитивный настрой.