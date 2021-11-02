В стране и мире Возвращение Яроша: экс-лидер «Правого сектора»* назначен советником главкома ВСУ Роман Захаров Дмитрий Ярош похвастался новым назначением перед подписчиками своей социальной сети, и сопроводил публикацию совместным фото с главкомом ВСУ. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом Ярош сообщил на своей странице в Facebook. «Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины», - сказано в публикации. Политик при этом прикрепил к сообщению снимок обложки соответствующего удостоверения, а также совместное фото с главкомом ВСУ. * «Правый сектор» - радикальная организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика