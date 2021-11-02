Возвращение Яроша: экс-лидер «Правого сектора»* назначен советником главкома ВСУ
Дмитрий Ярош похвастался новым назначением перед подписчиками своей социальной сети, и сопроводил публикацию совместным фото с главкомом ВСУ.
© Фото: РИА Новости
Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом Ярош сообщил на своей странице в Facebook.
«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины», - сказано в публикации.
Политик при этом прикрепил к сообщению снимок обложки соответствующего удостоверения, а также совместное фото с главкомом ВСУ.
* «Правый сектор» - радикальная организация, запрещенная в РФ.