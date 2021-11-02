Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков назвал некачественным вбросом сообщения о российских военных у границы Украины

Анна Касаткина
15:01 02.11.2021
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что передвижение армейских подразделений по своей территории - исключительно дело России.
Песков назвал некачественным вбросом сообщения о российских военных у границы Украины
© Фото: dimafromcrimea, Pexels
Читайте нас на:

Материал издания Politico о присутствии российских военных на границе с Украиной - это некачественный вброс, на который не стоит обращать внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В американском издании ранее появились спутниковые снимки, которые демонстрируют размещение у «украинской границы» российских военнослужащих. На снимках при этом показан район Ельни Смоленской области, где нет границы с Украиной.

Песков отметил, что качество этих публикаций комментировать не стоит и в целом не нужно обращать на них внимание, так как речь идет о границе с Украиной, а показана граница с Белоруссией.

«Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что передвижение военной техники и армейских подразделений по своей территории - это исключительно дело России.

«Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности... Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», - добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о попытках Украины спровоцировать Россию на силовые действия в Донбассе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:16 В стране и мире
Видео
Желание Киева отважиться на реванш: военкор объяснил назначение Яроша советником главкома ВС Украины
14:40 В стране и мире
Видео
Легендарный баритон: в Москве простились с Игорем Кирилловым
14:08 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева
13:15 В стране и мире
Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене
11:14 В стране и мире
Видео
Вильфанд назвал туман в Москве «радиационным»
Популярное
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.