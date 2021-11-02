Песков назвал некачественным вбросом сообщения о российских военных у границы Украины

Материал издания Politico о присутствии российских военных на границе с Украиной - это некачественный вброс, на который не стоит обращать внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В американском издании ранее появились спутниковые снимки, которые демонстрируют размещение у «украинской границы» российских военнослужащих. На снимках при этом показан район Ельни Смоленской области, где нет границы с Украиной.

Песков отметил, что качество этих публикаций комментировать не стоит и в целом не нужно обращать на них внимание, так как речь идет о границе с Украиной, а показана граница с Белоруссией.

«Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что передвижение военной техники и армейских подразделений по своей территории - это исключительно дело России.

«Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности... Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», - добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о попытках Украины спровоцировать Россию на силовые действия в Донбассе.