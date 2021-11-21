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В МВД назвали возраст, в котором водители чаще совершают ДТП

Иван Линдеманн
05:02 21.11.2021
В авариях с водителями в возрасте от 50 до 60 лет более тяжелые последствия.
В МВД назвали возраст, в котором водители чаще совершают ДТП
© Фото: Nikolay Gyngazov , Russian Look , Globallookpress
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Водители в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего совершают ДТП. К такому выводу пришли в министерстве внутренних дел России, сообщает ТАСС.

«В происшествиях, совершенных данными водителями, также отмечено наибольшее число погибших (27,8%) и раненых (27,9%)», - отмечается в обзоре МВД о дорожно-транспортной аварийности за девять месяцев этого года.

При этом, как заявили в министерстве, в ДТП с водителями в возрасте от 50 до 60 лет более тяжелые последствия.

«Вместе с тем наибольший рост погибших отмечен в происшествиях, произошедших по вине водителей возрастной группы от 14 до 16 лет (их количество увеличилось на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», - добавили в МВД.

Ранее стало известно, что более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, произошло в РФ за девять месяцев, что более чем на 50% превышает количество ДТП с аналогичным периодом прошлого года.

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