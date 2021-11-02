Легендарный баритон: в Москве простились с Игорем Кирилловым

В столице простились с народным артистом СССР, легендарным диктором Игорем Кирилловым. Это от него миллионы людей советского Союза почти четверть века узнавали, о чем говорит и показывает Москва. Самый узнаваемый после, конечно, Юрия Левитана диктор страны. Он олицетворял эпоху советского телевидения и был проводником в мир больших, подчас космических событий. Например, это он сообщил о запуске первого искусственного спутника земли. Церемония прощания состоялась на Новодевичьем кладбище в Москве.

Сейчас сложно осознать, что умолк голос эпохи. Игорь Кириллов - ярчайшее имя в истории нашего телевидения. Его знаменитый бархатный и мягкий баритон можно узнать с закрытыми глазами, и сейчас он звучит в сердце каждого человека, кто пришел сюда проститься. С самого утра к Новодевичьему кладбищу тянется вереница людей - сотни и сотни пришли с цветами, чтобы проводить в последний путь Игоря Кириллова.

Почтить его память пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк, диктор Евгений Кочергин, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, а также ученики, друзья и коллеги Кириллова.

«Это первый человек, который сообщил нам о первом полете спутника, о первом полете космонавта, который звучал 9 Мая... Это голос, который воплощал в свое время его человеческое лицо, интонацию, который останется с нами навсегда», - сказал Константин Эрнст.

Телеведущий Виталий Елисеев заявил, что его работа в прямом эфире была особенной, а своими секретами и советами он делился с коллегами. Журналист Александр Любимов рассказал, что с Кирилловым было приятно и легко работать.

О смерти Кириллова стало известно в субботу, 30 октября. По словам его коллеги Анны Шатиловой, он умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Кириллов был ведущим программы «Время» на протяжении 20 лет, а также вел Парады Победы на Красной Площади.

Президент России Владимир Путин направил родным и близким народного артиста телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной телеведущего. Глава государства отметил, что Кириллов был «патриархом отечественного телевидения».