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Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу для борьбы с COVID-19

Иван Линдеманн
03:53 21.11.2021
Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров главы Роспотребнадзора Анны Поповой с израильской делегацией.
Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу для борьбы с COVID-19
© Фото: Carsten Reisinger globallookpress
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Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут совместную рабочую группу для борьбы с коронавирусом. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров главы Роспотребнадзора Анны Поповой с израильской делегацией. Встреча проходила в Москве.

«Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В ходе переговоров представители Роспотребнадзора и гости из Израиля обменялись мнениями и наиболее актуальными данными об эпидемиологической ситуации в обеих странах. Специалисты обсудили циркулирующие штаммы вируса и вопросы вакцинации.

Обе стороны отметили, что вакцинация – единственный способ предотвратить тяжелое течение COVID-19. Благодаря масштабной кампании по вакцинации в Израиле удалось избежать локдауна в период четвертой волны пандемии, несмотря на подъем заболеваемости – в стране привито почти 70% населения.

Ранее стало известно, что в России увеличен охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию до 300 на 100 тысяч населения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что теперь пациенты, имеющие признаки заболевания ОРВИ, будут обследоваться на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

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