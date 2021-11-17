В России увеличили охват населения тестированием на COVID-19

В России увеличен охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию до 300 на 100 тысяч населения. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре. Постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«В подпункте 2.5 пункта 2 постановления главного государственного врача Российской Федерации от 16.10.2021 №31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СOVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми распираторными вирусными инфекциями и гриппом"... цифры "200" заменить цифрами "300"», - говорится в документе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что теперь пациенты, имеющие признаки заболевания ОРВИ, будут обследоваться на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь эта мера носит обязательный характер, отметила она.

Попова также добавила, что главная цель такого обследования - не упустить больных с более сложной болезнью, чем просто острая респираторная вирусная инфекция.