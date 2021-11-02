В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса - 1 178 человек. За последние 24 часа выявили 39 008 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. У 8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 30 905 россиянам.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 736 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 066 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 2 893. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области (24), на Чукотке (17) и в Ненецком автономном округе (16).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 593 200. За весь период зафиксирован 240 871 летальный исход, выздоровел 7 412 631 человек.