В Институте русского языка имени Пушкина объявили слово года в России

Словом года в России в этом году стал «спутник», его граждане страны произносили в девять раза чаще, чем до этого. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба института русского языка имени А. С. Пушкина.

По словам исследователей, россияне начали употреблять это слово чаще из-за того, что оно прочно связано с названием российской вакцины от COVID-19. Увеличение частоты упоминаний «спутника» объясняется широким обсуждением вакцинации, отмечают специалисты института Пушкина.

На втором месте по количеству употреблений, по данным ученых, оказалось слово «Афганистан». Третьим стало словосочетание «Северный поток». На четвертом месте с небольшим отрывом оказалась «перепись», а на пятом – «импичмент».

Кроме того, стремительно растет число употреблений таких сков как «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».

Ранее профессор Института Пушкина Мария Милованова рассказала, что слово «нет» является одним из самых распространенных в речи современных россиян.