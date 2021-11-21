«Это было великолепно»: режиссер о последней роли Руслановой

В воскресенье, 21 ноября, в Москве умерла народная артистка РФ Нина Русланова на 76-ом году жизни. Последняя роль актрисы была в фильме «Вий» режиссера Олега Степченко. Он поделился воспоминаниями со «Звездой» и рассказал, когда познакомился с актрисой.

«Мы познакомились в 2013 году, когда я пригласил ее на роль. Это был последний фильм, в котором она снималась. Она очень достойно и профессионально все сделала», - отметил режиссер.

Степченко также рассказал, как проходили съемки киноленты. По мнению режиссера, Русланова была великой актрисой и великолепно исполнила свою роль.

«Был перерыв, и у нее случился инсульт - мы не знали, сможет ли она закончить работу над фильмом. Но благодаря дочери все получилось и она доснялась в этой роли, причем доснялась великолепно - никто не заметил ничего. То есть такое актерское мастерство, настолько она была великой актрисой, не побоюсь этого слова... Это было великолепно - то, что она делала», - поделился Степченко.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. После окончания в 1960 году строительного училища, она поступила в Харьковский театральный институт, а спустя еще два года уехала в Москву - поступать в знаменитое Щукинское училище. В фильмографии актрисы более сотни кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Вий», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.