Определен соперник Медведева в финале Итогового турнира ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В финале Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Полуфинальный матч в итальянском Турине завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу Зверева. В финале Зверев встретится с действующим победителем турнира Даниилом Медведевым.

Зверев является третьей ракеткой мира и имеет в активе 18 титулов ATP. В последний раз представитель Германии выигрывал Итоговый турнир ассоциации в 2018 году. Зверев также взял золото в одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал турнира и обыграл норвежца Каспера Рууда.