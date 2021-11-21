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Определен соперник Медведева в финале Итогового турнира ATP

Анна Касаткина
02:41 21.11.2021
Первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале соревнований обыграл немецкий теннисист Александр Медведев.
Определен соперник Медведева в финале Итогового турнира ATP
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В финале Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Полуфинальный матч в итальянском Турине завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу Зверева. В финале Зверев встретится с действующим победителем турнира Даниилом Медведевым.

Зверев является третьей ракеткой мира и имеет в активе 18 титулов ATP. В последний раз представитель Германии выигрывал Итоговый турнир ассоциации в 2018 году. Зверев также взял золото в одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал турнира и обыграл норвежца Каспера Рууда.

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