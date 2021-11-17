Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнования.

«Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал», - говорится в сообщении.

Досрочный выход действующего победителя турнира в полуфинал обусловлен тем, что итальянец Маттео Берреттини, с которым он должен был сыграть в третьем туре в своей группе, снялся с соревнования из-за травмы. В первом и втором туре Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача и немецкого теннисиста Александра Зверева.

Ранее Медведев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в финале турнира Masters в Париже.