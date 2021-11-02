Врач объяснила, почему сладкоежки находятся в группе риска по COVID-19

Терапевт, врач-диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» рассказала, почему любители сладкого больше подвержены рискам, связанным с коронавирусной инфекцией. Медик объяснила, что люди, которые находятся на самоизоляции и работают на удаленке, в состоянии стресса начинают избыточно потреблять сладкую пищу.

«Мы в состоянии стресса поедаем сладкое и мучное. Если нет привычной физической нагрузки в виде прогулок, съездить на работу. Мы рискуем набрать вес. Чем больше лишнего веса, тем нам хуже», - предупредила она.

По словам Белоусовой, когда человек ест слишком много сладкого, очень сильно нарушается состав кишечной микрофлоры.

«Бифидобактерии любят фрукты, овощи, крупы - там, где есть растительные волокна. Это для них лучшая еда. И они совсем не любят хлеб, булки и конфеты. Когда мы начинаем есть это больше, чем надо, то у нас развивается дисбактериоз. А дисбактериоз - это снижением иммунной защиты», - подчеркнула диетолог.

Также врач добавила, что у людей, которые страдают от избытка веса, сердце работает с дополнительной нагрузкой.

«Сердечно-сосудистой системе приходится обслуживать больший объем, нежели тот, на который она рассчитывает. Поскольку при коронавирусе страдают не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, те, у кого она перегружена, переходят в группу риска», - сказала терапевт.

Таким образом, заключила врач, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесшие за период пандемии такие сосудистые катастрофы, как инфаркт, также оказываются в группе риска.