Под Петербургом задержали перевозивших труп в багажнике авто мужчин
Правоохранительные органы задержали под Санкт-Петербургом подозреваемых в убийстве после того, как тело жертвы выпало из их автомобиля во время ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Подозреваемые, пытаясь скрыть следы преступления, попали в ДТП», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что 19 ноября нетрезвого уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков.
«В районе Лабораторной улицы они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт», - сказано в сообщении.
В результате потасовки подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения.
Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля. Мужчина, управляя авто, врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, трое мужчин попытались скрыться.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге телефонный мошенник во время задержания насмерть сбил автомобилем сотрудника СОБРа. Инцидент произошел утром 9 ноября в Пушкинском районе города.
Сотрудники СОБРа помогали коллегам из петербургского главка МВД отработать очередной эпизод по пресечению обмана граждан телефонными мошенниками.
От полученных травм оперативник скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.