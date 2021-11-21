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Под Петербургом задержали перевозивших труп в багажнике авто мужчин

Виктория Ивашечкина
21:44 21.11.2021
Подозреваемые пытались скрыться с места происшествия, после того, как из багажника выпало тело.
Под Петербургом задержали перевозивших труп в багажнике авто мужчин
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Правоохранительные органы задержали под Санкт-Петербургом подозреваемых в убийстве после того, как тело жертвы выпало из их автомобиля во время ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Подозреваемые, пытаясь скрыть следы преступления, попали в ДТП», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что 19 ноября нетрезвого уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков.

«В районе Лабораторной улицы они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт», - сказано в сообщении.

В результате потасовки подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения.

Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля. Мужчина, управляя авто, врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, трое мужчин попытались скрыться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге телефонный мошенник во время задержания насмерть сбил автомобилем сотрудника СОБРа. Инцидент произошел утром 9 ноября в Пушкинском районе города.

Сотрудники СОБРа помогали коллегам из петербургского главка МВД отработать очередной эпизод по пресечению обмана граждан телефонными мошенниками.

От полученных травм оперативник скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.

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