Врач объяснила набор веса пациентами с нарушениями сна

Хронический недосып ведет к стрессу, который многие привыкли заедать сладким. Так терапевт Анна Белоусова объяснила стремительный набор веса теми, кто постоянно не высыпается.

«Прежде всего, недосып всегда ведет к хроническому стрессу. Такого рода напряжение, как правило, ведет к перееданию сладкого и мучного. Это основной механизм. Недосып ведет к нарушению питания, как такового и у нас нарушаются биоритмы питания, по употреблению углеводов и витаминов. Этот недостаток мы восполняем более обильной пищей, чем нужно», - рассказала Белоусова в беседе со «Звездой».

Важную роль в энергетическом обмене играет «гормон радости» - серотонин, добавила терапевт. Важно, чтобы его уровень всегда находился на соответствующем уровне.

«Когда человек не высыпается, то у него падает уровень серотонина. Когда уровень мал - его хочется чем-то восполнить. Это "гормон радости", чем его восполнить? Едой. Это хлеб, молоко, выпечка, бананы», - добавила эксперт.

Ранее Белоусова предупредила, что сладкоежки больше подвержены рискам, связанным с коронавирусной инфекцией. Медик объяснила, что когда человек ест слишком много сладкого, то очень сильно нарушается состав кишечной микрофлоры.

Кроме того у людей, которые страдают от избытка веса, сердце работает с дополнительной нагрузкой. Таким образом, заключила врач, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесшие за период пандемии такие сосудистые катастрофы, как инфаркт, также оказываются в группе риска.