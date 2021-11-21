Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснила набор веса пациентами с нарушениями сна

Ян Брацкий
20:52 21.11.2021
По мнению врача, недосып приводит к хроническому стрессу, заедая который сладким и мучным можно набрать лишние килограммы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: uelph Hypnosis Works, flickr
Читайте нас на:

Хронический недосып ведет к стрессу, который многие привыкли заедать сладким. Так терапевт Анна Белоусова объяснила стремительный набор веса теми, кто постоянно не высыпается.

«Прежде всего, недосып всегда ведет к хроническому стрессу. Такого рода напряжение, как правило, ведет к перееданию сладкого и мучного. Это основной механизм. Недосып ведет к нарушению питания, как такового и у нас нарушаются биоритмы питания, по употреблению углеводов и витаминов. Этот недостаток мы восполняем более обильной пищей, чем нужно», - рассказала Белоусова в беседе со «Звездой».

Важную роль в энергетическом обмене играет «гормон радости» - серотонин, добавила терапевт. Важно, чтобы его уровень всегда находился на соответствующем уровне.

«Когда человек не высыпается, то у него падает уровень серотонина. Когда уровень мал - его хочется чем-то восполнить. Это "гормон радости", чем его восполнить? Едой. Это хлеб, молоко, выпечка, бананы», - добавила эксперт.

Ранее Белоусова предупредила, что сладкоежки больше подвержены рискам, связанным с коронавирусной инфекцией. Медик объяснила, что когда человек ест слишком много сладкого, то очень сильно нарушается состав кишечной микрофлоры.

Кроме того у людей, которые страдают от избытка веса, сердце работает с дополнительной нагрузкой. Таким образом, заключила врач, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесшие за период пандемии такие сосудистые катастрофы, как инфаркт, также оказываются в группе риска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:10 В стране и мире
Видео
«Разговор о Главном»: президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о новых биогенетических центрах и будущем COVID-19
20:46 В стране и мире
СМИ назвали возможную причину отравления семьи под Ростовом
19:46 В стране и мире
Два ребенка погибли после отравления неизвестным веществом под Ростовом
17:24 В стране и мире
В Совбезе РФ констатировали возросшие риски провокаций в Черном и Азовском морях
16:45 В стране и мире
Видео
Друг Хлебниковой рассказал о состоянии певицы за несколько дней до трагедии
Популярное
Названы три продлевающие жизнь привычки
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Автоблогер выложил в соцсети фото за час до гибели в ДТП в Москве
Названа добавка, которая повышает риск развития рака на 91%
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.